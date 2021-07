Rimanere a Bergamo oppure lasciarlo andare via? Le opinioni dei tifosi dell’Atalanta su Ilicic (Di venerdì 2 luglio 2021) Il futuro di Josip Ilicic si colora sempre meno di nerazzurro: l’interesse di Milan e Lazio è forte, e al tempo stesso l’Atalanta è ben disposta a trattare. Oltre 4 anni alla corte orobica, conditi da una storia nerazzurra completamente riscritta (specialmente in Champions League) e tantissime soddisfazioni personali. Nonostante ciò, le intenzioni del giocatore L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Su Josip Ilicic c’è il Milan, ma serve trattare con l’Atalanta: ecco le condizioni dei nerazzurri Probabili formazioni Crotone-Atalanta, 6^ giornata Serie A Probabili ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Il futuro di Josipsi colora sempre meno di nerazzurro: l’interesse di Milan e Lazio è forte, e al tempo stesso l’Atalanta è ben disposta a trattare. Oltre 4 anni alla corte orobica, conditi da una storia nerazzurra completamente riscritta (specialmente in Champions League) e tantissime soddisfazioni personali. Nonostante ciò, le intenzioni del giocatore L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Su Josipc’è il Milan, ma serve trattare con l’Atalanta: ecco le condizioni dei nerazzurri Probabili formazioni Crotone-Atalanta, 6^ giornata Serie A Probabili ...

