Reggio Calabria, un cittadino di Gallico indignato: “i nostri figli devono giocare in mezzo ai rifiuti e con il rischio di essere sottoposti a malattie e infezioni varie” (Di venerdì 2 luglio 2021) Reggio Calabria, un cittadino di Gallico indignato: “i nostri figli devono giocare in mezzo ai rifiuti e con il rischio di essere sottoposti a malattie e infezioni varie. La situazione è insostenibile e vergognosa e per tale motivo chiediamo il tempestivo intervento di chi di competenza” E’ indignato e stanco un cittadino di Reggio ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021), undi: “iinaie con ildi. La situazione è insostenibile e vergognosa e per tale motivo chiediamo il tempestivo intervento di chi di competenza” E’e stanco undi...

Advertising

poliziadistato : Il tuo sorriso è per noi il regalo più bello?? Lei è la bimba morsa da una vipera Per far arrivare in tempi record… - fanpage : Le forze dell’ordine hanno trasportato il farmaco salvavita da Matera a Reggio Calabria permettendo la somministraz… - Valter_Ts : RT @GarauSilvana: #ReggioCalabria dove governano #ItaliaViva e #Pd - Beppesardinia : RT @GarauSilvana: #ReggioCalabria dove governano #ItaliaViva e #Pd - zazoomblog : Reggio Calabria: successo al Castello Aragonese per il 1° Rhegium Comics - #Reggio #Calabria: #successo #Castello… -