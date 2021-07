Radio Rock: evento di 27 ore a sostegno di AIL Roma (Di venerdì 2 luglio 2021) Una maratona di 27 ore per sostenere Ail Roma contro le leucemie i linfomi e i Mielomi . Così Radio Rock vuole aiutare la ricerca attraverso un evento lungo ventisette ore, che partirà il 9 luglio ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 luglio 2021) Una maratona di 27 ore per sostenere Ailcontro le leucemie i linfomi e i Mielomi . Cosìvuole aiutare la ricerca attraverso unlungo ventisette ore, che partirà il 9 luglio ...

Advertising

leggoit : Radio Rock: evento di 27 ore a sostegno di AIL Roma - RadioRock106e6 : RT @Radio_Speaker: Venerdì 9 luglio il “The Rock Show” in diretta per 27 ore per la raccolta fondi contro leucemie-linfomi e mielomi: @Radi… - RaiperilSociale : #RadioTecheté ripropone un programma di culto di Radio Due: Planet Rock. In questa puntata ‘Rupert e Iannuccilli’.… - rennydee : ?? In diretta adesso su RADIO RENATO! TRADING ROCK versione #NFP. I dati #USA e la reazione a caldo dei #mercato c… - rennydee : ?? A grande richiesta torna TRADING ROCK versione #NFP! Si balla sui #mercati al ritmo dei dati #USA e della… -

Ultime Notizie dalla rete : Radio Rock Radio Rock: evento di 27 ore a sostegno di AIL Roma Una maratona di 27 ore per sostenere Ail Roma contro le leucemie i linfomi e i Mielomi . Così Radio Rock vuole aiutare la ricerca attraverso un evento lungo ventisette ore, che partirà il 9 luglio dalle ore 6:00 fino alle 9 di sabato 10 luglio. ' We can be heroes just for one day 'è il claim ...

Campania Teatro Festival, sabato 3 appuntamenti a Capodimonte ed a Salerno (Peppe Barra). ... sui canali CRC (Radio CRC Targato Italia, sul Canale 620 del Digitale terrestre e sull'App ... dalla musica di Weimar e dall'est europeo, con un'anima voodoo e sonorità post rock. Sul palco, Ernesto ...

Radio Rock: una maratona di 27 ore a sostegno di AIL Roma FM-world Radio Rock: evento di 27 ore a sostegno di AIL Roma Una maratona di 27 ore per sostenere Ail Roma contro le leucemie i linfomi e i Mielomi. Così Radio Rock vuole aiutare la ricerca attraverso un evento lungo ventisette ore, che ...

Radio Rock: una maratona di 27 ore a sostegno di AIL Roma Durante le 27 ore on air, gli ascoltatori di Radio Rock potranno sostenere attivamente l’importante iniziativa di AIL Roma ...

Una maratona di 27 ore per sostenere Ail Roma contro le leucemie i linfomi e i Mielomi . Cosìvuole aiutare la ricerca attraverso un evento lungo ventisette ore, che partirà il 9 luglio dalle ore 6:00 fino alle 9 di sabato 10 luglio. ' We can be heroes just for one day 'è il claim ...... sui canali CRC (CRC Targato Italia, sul Canale 620 del Digitale terrestre e sull'App ... dalla musica di Weimar e dall'est europeo, con un'anima voodoo e sonorità post. Sul palco, Ernesto ...Una maratona di 27 ore per sostenere Ail Roma contro le leucemie i linfomi e i Mielomi. Così Radio Rock vuole aiutare la ricerca attraverso un evento lungo ventisette ore, che ...Durante le 27 ore on air, gli ascoltatori di Radio Rock potranno sostenere attivamente l’importante iniziativa di AIL Roma ...