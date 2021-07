Orietta Berti piccante: “Mi volevano tutta nuda” (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo il grande successo di “Mille”, hit estiva in vetta alle classifiche musicali italiane, Orietta Berti parla di quella volta che le hanno offerto dei soldi per posare nuda. Orietta Berti (Getty Images)Quella di Orietta Berti è una seconda carriera. Nata artisticamente negli anni Sessanta, la cantante emiliana è diventata in poco tempo una delle artiste più amate sui social. Con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, l’arresto mancato per un soffio e le varie gaffe come “Naziskin” per chiamare i Maneskin e “Erma Metal” per citare Ermal Meta, l’hanno resa uno dei ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo il grande successo di “Mille”, hit estiva in vetta alle classifiche musicali italiane,parla di quella volta che le hanno offerto dei soldi per posare(Getty Images)Quella diè una seconda carriera. Nata artisticamente negli anni Sessanta, la cantante emiliana è diventata in poco tempo una delle artiste più amate sui social. Con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, l’arresto mancato per un soffio e le varie gaffe come “Naziskin” per chiamare i Maneskin e “Erma Metal” per citare Ermal Meta, l’hanno resa uno dei ...

