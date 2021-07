Monza, tre agenti e un ispettore della Polizia penitenziaria a processo: sono accusati di aver preso a calci e pugni un detenuto (Di venerdì 2 luglio 2021) Tre agenti e un ispettore della Polizia penitenziaria di Monza sono stati rinviati a giudizio con le accuse, a vario titolo, di lesioni aggravate, falso, calunnia, violenza privata, abuso d’ufficio e omessa denuncia. I quattro – secondo la ricostruzione dell’accusa – avrebbe aggredito un detenuto nel 2019. I fatti sarebbero avvenuti, come ricorda l’Associazione Antigone, “nel corridoio della sezione dove il detenuto sarebbe stato preso a calci e pugni”, spiega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Tree undistati rinviati a giudizio con le accuse, a vario titolo, di lesioni aggravate, falso, calunnia, violenza privata, abuso d’ufficio e omessa denuncia. I quattro – secondo la ricostruzione dell’accusa – avrebbe aggredito unnel 2019. I fatti sarebbero avvenuti, come ricorda l’Associazione Antigone, “nel corridoiosezione dove ilsarebbe stato”, spiega ...

