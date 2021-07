Montecarlo, una destinazione impegnata e sostenibile: le iniziative a favore dell’ambiente (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Principato di Monaco non spicca solo per gli alberghi di lusso, i ristoranti stellati e i locali alla moda. Anche i valori rendono questa città-stato una meta davvero affascinante. Un luogo ricco di storia, cultura e tradizioni, con una forte spinta verso l’innovazione e la sostenibilità. A Montecarlo la politica ambientale, intrapresa dal Principe Alberto II di Monaco, ha condotto ad un enorme sviluppo sostenibile sia a livello nazionale che internazionale. Le iniziative riguardano in particolare la biodiversità, la gestione delle risorse e la riduzione dei gas a effetto serra. La politica ambientale di Montecarlo ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Principato di Monaco non spicca solo per gli alberghi di lusso, i ristoranti stellati e i locali alla moda. Anche i valori rendono questa città-stato una meta davvero affascinante. Un luogo ricco di storia, cultura e tradizioni, con una forte spinta verso l’innovazione e la sostenibilità. Ala politica ambientale, intrapresa dal Principe Alberto II di Monaco, ha condotto ad un enorme svilupposia a livello nazionale che internazionale. Leriguardano in particolare la biodiversità, la gestione delle risorse e la riduzione dei gas a effetto serra. La politica ambientale di...

Advertising

Francee74851912 : @fanpage Oppure faccia come gli consiglio: si trovi un uomo di mezza età ricco da paura e vedrà che potrà togliersi… - PusJordan : @SimoneInzis Va bene, va bene, quindi se aveva una carretta scassata doveva tenersela. Che sia stata una spesa supe… - Ciccioguida1 : @giu10peppe @LucaBizzarri Senza difendere il grillismo(lungi da me) c'è sempre stata una invidia sociale in Italia.… - PusJordan : @Mentegatto1 Il fatto che una macchina usata di 17.000 sia un lusso per molti(eppure io vivo in campagna, non a Mon… - nannierri : @valegrande73 Sai che una 30 di anni fa ho arredato l'appartamento di Newton a Montecarlo? Quando sono entrato la p… -