Immissioni in ruolo 2021/2022, si parte nei prossimi giorni. Si sceglie prima provincia e poi scuola. AVVISI USR (Di venerdì 2 luglio 2021) Gli Uffici Scolastici regionali forniscono indicazioni utili per gli aspiranti candidati per le Immissioni in ruolo previste per il prossimo anno. Quest'anno è intenzione del Ministero anticipare le procedure, o meglio fare in modo che il maggior numero di docenti possa essere in cattedra già dal 1° settembre.

