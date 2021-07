Il Sudtirolo ha approfittato dei mesi di chiusura per darsi alla ruspa selvaggia Ma non è tutto distrut-turismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 luglio 2021) In questa pazza estate con 50 gradi in Canada, l’altro giorno dal cielo sono caduti ancora 5 cm di neve sul ghiacciaio della val Senales, dove si pratica lo sci estivo. Sono alle prese con le bizze del clima (in un giorno di fine giugno a Bolzano si può passare dai solari trenta gradi con afa ai tempestosi 17 con pioggia a dirotto) anche i tanti turisti, per ora sopratdi lingua tedesca, che hanno già ricominciato a frequentare l’Alto Adige. E trovano anche la luce del territorio quasi altrettanto cangiante: il sistema, con il suo singolare impasto di oligarchia e imprenditorialità familiare diffusa, hadei ...