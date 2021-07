Fials dichiara lo sciopero: al Riuniti di Foggia niente progressione orizzontale di carriera (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Direttore Generale degli Ospedali Riuniti di Foggia non applica l’accordo sulla progressione orizzontale di carriera: la Fials dichiara lo STATO DI AGITAZIONE Ormai da dodici anni i lavoratori degli Ospedali Riuniti di Foggia attendono il riconoscimento contrattuale della progressione orizzontale di carriera senza ottenere il diritto a differenza di quanto già avvenuto da tempo nelle altre aziende sanitarie pubbliche della Regione Puglia, compresa la ASL FG. La ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Direttore Generale degli Ospedalidinon applica l’accordo sulladi: lalo STATO DI AGITAZIONE Ormai da dodici anni i lavoratori degli Ospedalidiattendono il riconoscimento contrattuale delladisenza ottenere il diritto a differenza di quanto già avvenuto da tempo nelle altre aziende sanitarie pubbliche della Regione Puglia, compresa la ASL FG. La ...

