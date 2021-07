FEFF 23 | a Udine l’edizione record di FOCUS ASIA

(Di venerdì 2 luglio 2021) Con oltre 50 professionisti in presenza e quasi 200 partecipanti online collegati da tutto il resto del mondo,2021 conferma il suo ruolo fondamentale nel panorama degli eventi dedicati a professionisti del settore interessati a sviluppare nuovi legami artistici e produttivi tra oriente e occidente. Un’edizione unica e speciale, non solo perché grazie al formato ibrido è stato finalmente possibile riportare aa distanza di oltre due anni numerosi produttori e figure chiave dell’industria cinematografica italiana ed europea, ma soprattutto perché è stata inaugurata una modalità basata su un dialogo continuo tra mondo ...

Advertising

OublietteMag : #AttheTop di #IshmaelBernal: #FarEastFilmFestival 2021, Sezione Eddie Garcia: Life as a Film Epic #feff #Udine… - peachsmap : RT @OublietteMag: #MidnightSwan di #EijiUchida: #FarEastFilmFestival 2021, Sezione Competition #feff #feff2021 #Udine #cinema #movie #film… - GGalaxyit : Ecco una breve recensione del film Assassins, presente nel parco titoli del Far East Film Festival 23. #assassins… - OublietteMag : #MidnightSwan di #EijiUchida: #FarEastFilmFestival 2021, Sezione Competition #feff #feff2021 #Udine #cinema #movie… - Telefriuli1 : ????????: ?????????? ??'?????? ???????? ???????????????? ?? '??'???????????????? ?????????????????? ???? ??????????????' ???? -

Ultime Notizie dalla rete : FEFF Udine

Un'edizione unica e speciale, non solo perché grazie al formato ibrido è stato finalmente possibile riportare aa distanza di oltre due anni numerosi produttori e figure chiave dell'industria ...... e il grande ritorno di un eterno evergreen del, il cult dei cult di Andrew Lau e Alan Mak. Occorre davvero citare il titolo? Sarà proprio la versione restaurata di Infernal Affairs, a...Con oltre 50 professionisti in presenza e quasi 200 partecipanti online collegati da tutto il resto del mondo, Focus Asia 2021 ...Dalla Berlinale 2021 a Udine e poi in tutta Italia, grazie alla Tucker. E’ un felice destino quello di “Wheels of Fortune and Fantasy”, “La ruota della fortuna e della fantasia” di Hamaguchi Ryusuke, ...