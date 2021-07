F1 in tv | orari GP Austria 2021 | programma prove libere | streaming | palinsesto TV8 e Sky

(Di venerdì 2 luglio 2021) Si alza il sipario sul fine settimana del Gran Premio d’, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Si apre ufficialmente il secondo capitolo della doppietta del Red Bull Ring che, nello scorso weekend, ci ha regalato le emozioni del Gran Premio della Stiria. In quel di Spielberg, dunque, si apre il nuovo appuntamento della saga tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. I due grandi rivali per il titolo iridato sono separati da 18 punti, con l’olandese che vuole proseguire nel suo “magic moment”, con tre vittorie nelle ultime 4 uscite e, senza la sfortuna di Baku, avrebbe completato il percorso netto in questo scorcio di campionato. La giornata ...

Advertising

infoitsport : GP Austria, gli orari di Sky e Tv8 - infoitsport : Formula 1, gli orari e dove vedere il Gp Austria in tv - infoitsport : Formula 1 2021, gli orari su TV8 e Sky del GP Austria a Spielberg - infoitsport : F1 in tv, GP Austria 2021: programma Sky e TV8, orari, streaming - infoitsport : F1, GP Austria 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 2 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : orari Austria

Si alza il sipario sul fine settimana del Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Si apre ufficialmente il secondo capitolo della doppietta del Red Bull Ring che, ne ...Belgio-Italia oggi in tv in chiaro? Ecco l'orario e come vedere in diretta streaming la sfida dei quarti di finale di Euro 2020 ...