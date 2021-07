F1 | Charles Leclerc | “Il passo-gara è buono | mentre ci manca ancora qualcosa sul giro secco”

(Di venerdì 2 luglio 2021) A uno sguardo superficiale, la giornata diè stata ambivalente. Il monegasco ha realizzato il secondo tempo nella sessione mattutina, ma solo il sedicesimo in quella pomeridiana. Va però rimarcato come nella FP2 la Ferrari abbia lavorato più a lungo degli altri sul, lanciandosi in una simulazione di qualifica solo quando la pioggia ha cominciato a cadere sull’autodromo di Spielberg. Dunque, oggi più che mai è importante capire quanto accaduto dalle parole dei diretti interessati. Ecco quanto ha dichiarato il ventitreenne del Principato al termine delle prove libere del venerdì. “Penso che ci sia ...

Siache Carlos Sainz sono scesi in pista con l'ormai nota ala posteriore a cucchiaio , rinunciando così all'alettone a profilo rettilineo montato nello scorso fine settimana. La ...Carlos Sainz enella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria hanno completato un totale di 69 giri, 36 con lo spagnolo e 33 con il monegasco. Non significativi i tempi, perché ...A uno sguardo superficiale, la giornata di Charles Leclerc è stata ambivalente. Il monegasco ha realizzato il secondo tempo nella sessione mattutina, ma solo il sedicesimo in quella pomeridiana. Va pe ...I campioni in carica continuano a esplorare ogni strada per avvicinarsi alla Red Bull, mentre in casa Ferrari si punta a migliorare la qualifica ...