Europei | sospetta lesione del tendine d' achille per Spinazzola

(Di venerdì 2 luglio 2021) Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - Arrivano pessime notizie riguardo all'infortunio dell'esterno azzurro Leonardouscito in barella e in lacrime nella ripresa del match con il Belgio. Per il difensore della Roma sila rottura deld'e diversi mesi di stop.

Advertising

zazoomblog : Europei: sospetta lesione del tendine dachille per Spinazzola - #Europei: #sospetta #lesione #tendine -

Ultime Notizie dalla rete : Europei sospetta

SardiniaPost

Vedi Anche, i tifosi italiani e belgi invadono le strade di Monaco prima della partita - ...aveva accusato il presidente di aver volontariamente ignorato le sue segnalazioni sulla......al ridotto accesso ospedaliero dei pazienti in trattamento o che accusavano sintomatologia,... Purtroppo, questo tipo di screening non è ancora previsto in Italia e negli altri Paesi, ...Monaco, 2 lug. – (Adnkronos) – Arrivano pessime notizie riguardo all’infortunio dell’esterno azzurro Leonardo Spinazzola uscito in barella e in lacrime nella ripresa del match con il Belgio. Per il di ...Per l’esterno dell’Italia si sospetta la rottura del tendine d’Achille dopo l’infortunio che lo ha costretto a uscire in lacrime nella sfida con il Belgio. In nottata, la Nazionale ...