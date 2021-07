Euro 2020, ora o mai più: stop agli spostamenti, direzione Wembley (Di venerdì 2 luglio 2021) Riprende Euro 2020 per vivere la due giorni di quarti di finale: gli Azzurri alla prova del Belgio, Spagna e Inghilterra le altre big rimaste Euro 2020, ora o mai più. Dopo un paio di giorni di riposo, riparte la competizione continentale con le sfide valide per i quarti di finale che valgono l’accesso alla Final Four. E soprattutto un pochino di stabilità nel contesto di un torneo per la prima volta itinerante, in quello che è stato un esperimento poco convincente e anche assai poco equo. Perché comunque vada, tutte le Nazionali smetteranno di viaggiare su e giù per l’Europa. Le magnifiche quattro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Riprendeper vivere la due giorni di quarti di finale: gli Azzurri alla prova del Belgio, Spagna e Inghilterra le altre big rimaste, ora o mai più. Dopo un paio di giorni di riposo, riparte la competizione continentale con le sfide valide per i quarti di finale che valgono l’accesso alla Final Four. E soprattutto un pochino di stabilità nel contesto di un torneo per la prima volta itinerante, in quello che è stato un esperimento poco convincente e anche assai poco equo. Perché comunque vada, tutte le Nazionali smetteranno di viaggiare su e giù per l’pa. Le magnifiche quattro ...

Advertising

petergomezblog : Euro 2020, Berlino contro la Uefa: “Giocare a Wembley è da irresponsabili”. Tifosi inglesi a Roma, D’Amato: “Rischi… - sportface2016 : #InghilterraUcraina a #Roma: la Federcalcio inglese vieta la vendita di biglietti per i residenti nel Regno Unito.… - DiMarzio : #Euro2020, #ITA | Bella accoglienza a Monaco di Baviera all'arrivo in Hotel degli Azzurri - GermanoDottori : @antoniopolito1 Mi parlavano alcuni giorni fa alcuni amici di una forte preoccupazione in Israele, paese totalmente… - infoitsport : Euro 2020, Svizzera-Spagna sfida da record: non era mai accaduto -