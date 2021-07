Donnarumma: “Il rigore non c’era. Io paura di Lukaku? Assolutamente no, solo massimo rispetto” (Di venerdì 2 luglio 2021) Al termine della gara, Gianluigi Donnarumma ha spiegato cosa ha tentato di dire a Romelu Lukaku in seguito del rigore segnato dal belga: “Gli volevo dire qualcosa ma non mi ha risposto, gli stavo dicendo che non era rigore. Io paura di lui? Nessuna, non ho paura di nessuno, ma massimo rispetto“. Foto: Twitter giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) Al termine della gara, Gianluigiha spiegato cosa ha tentato di dire a Romeluin seguito delsegnato dal belga: “Gli volevo dire qualcosa ma non mi ha risposto, gli stavo dicendo che non era. Iodi lui? Nessuna, non hodi nessuno, ma“. Foto: Twitter giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

