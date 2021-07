Covid, Iss: variante Delta al 22,7%, identificata in 16 Regioni - Brusaferro: 'Monitorare crescita con attenzione' (Di venerdì 2 luglio 2021) commenta In Italia al 22 giugno la variante Delta aveva una prevalenza pari al 22,7% ed è stata identificata in 16 tra Regioni e province autonome , con un range tra lo 0 e il 70,6%. Lo stima la nuova ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 luglio 2021) commenta In Italia al 22 giugno laaveva una prevalenza pari al 22,7% ed è statain 16 trae province autonome , con un range tra lo 0 e il 70,6%. Lo stima la nuova ...

