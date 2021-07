Commisso scontro totale con agenti e Gattuso: “Troppi interessi. Mi vietano di parlare” (Di venerdì 2 luglio 2021) Rocco Commisso contro gli agenti e Gennaro Gattuso. Il presidente della Fiorentina sta combattendo la sua, forse giusta, crociata contro lo strapotere dei procuratori. agenti che troppo spesso fanno il bello e cattivo tempo, come dimostrato anche dalle inchieste de Le Iene. Ma questa volta nel mirino del patron della Fiorentina ci finisce pure Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli che ha deciso di rescindere il contratto con i viola appena 22 giorni dopo averlo firmato. Secondo Commisso si sono “situazioni con molti conflitti d’interesse come nel caso di Sergio Oliveira. Il procuratore ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 2 luglio 2021) Roccocontro glie Gennaro. Il presidente della Fiorentina sta combattendo la sua, forse giusta, crociata contro lo strapotere dei procuratori.che troppo spesso fanno il bello e cattivo tempo, come dimostrato anche dalle inchieste de Le Iene. Ma questa volta nel mirino del patron della Fiorentina ci finisce pure Gennaro, ex allenatore del Napoli che ha deciso di rescindere il contratto con i viola appena 22 giorni dopo averlo firmato. Secondosi sono “situazioni con molti conflitti d’interesse come nel caso di Sergio Oliveira. Il procuratore ...

Advertising

OgnissFla : @Fabrizio__66 Nessuno ha mai parlato di scontro. Solo che Commisso non voleva fare sgarbo alla Spezia. Adesso finalmente tutto si è risolto - Fabrizio__66 : @OgnissFla Ma che ci fosse uno scontro tra Commisso da una parte e Barone e Pradé dall'altra a me pare una bufala. - Dalla_SerieA : Fiorentina-Italiano, brusca frenata. Torna in gioco il nome di Fonseca - - sportli26181512 : #Fiorentina-Italiano, brusca frenata. Torna in gioco il nome di Fonseca: #Fiorentina-Italiano, brusca frenata. Torn… -