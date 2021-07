Cava Experience seleziona 40 disoccupati; in 21 prenderanno 500 €. Il bando (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – 10.500 euro per 21 giovani under-36, campani, inoccupati o disoccupati, da selezionare – insieme con altri 19 – attraverso bando. E’ uno degli aspetti che caratterizza l’iniziativa Cava Experience, nuovo centro turistico comunale. L’avviso pubblico: “I 21 giovani svolgeranno, al termine dei percorsi laboratoriali nel centro, un’esperienza di lavoro della durata di 4 mesi presso aziende del settore turistico individuate con il contributo del partner esterno Confindustria Salerno. Ciascun giovane riceverà un contributo di € 500, al termine ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutide’ Tirreni (Sa) – 10.500 euro per 21 giovani under-36, campani, inoccupati o, dare – insieme con altri 19 – attraverso. E’ uno degli aspetti che caratterizza l’iniziativa, nuovo centro turistico comunale. L’avviso pubblico: “I 21 giovani svolgeranno, al termine dei percorsi laboratoriali nel centro, un’esperienza di lavoro della durata di 4 mesi presso aziende del settore turistico individuate con il contributo del partner esterno Confindustria Salerno. Ciascun giovane riceverà un contributo di € 500, al termine ...

