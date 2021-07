Cancellata versione Blocco Studentesco murales Harry Greb (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – È durata poco la versione del Blocco Studentesco che aveva stravolto e trasformato il murale di Harry Greb, in via dei Neofiti, a Roma. Qualcuno ha infatti cancellato la parte modificata dall’organizzazione giovanile di estrema destra che aveva sostituito il giocatore in ginocchio disegnato da Harry Greb a sostegno del Black Lives Matter con un altro in piedi intento a fare il saluto fascista. Adesso, sul muro di rione Monti resta soltanto lo sfondo dei giocatori del subbuteo originali dell’artista romano. Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – È durata poco ladelche aveva stravolto e trasformato il murale di, in via dei Neofiti, a Roma. Qualcuno ha infatti cancellato la parte modificata dall’organizzazione giovanile di estrema destra che aveva sostituito il giocatore in ginocchio disegnato daa sostegno del Black Lives Matter con un altro in piedi intento a fare il saluto fascista. Adesso, sul muro di rione Monti resta soltanto lo sfondo dei giocatori del subbuteo originali dell’artista romano.

Advertising

larampait : Regolamento #GreenPass, #Pedicini: “Nella versione italiana cancellata la tutela per chi non vuole vaccinarsi” - SassiLive : REGOLAMENTO GREEN PASS, EURODEPUTATO PEDICINI: “NELLA VERSIONE ITALIANA CANCELLATA LA TUTELA PER CHI NON VUOLE VACC… - elpme10 : RT @Pinodemarco: @elpme10 In realtà una versione rimodernata e presentata da Ilary Blasi fu fatta, ma non ebbe successo e fu cancellata. - Pinodemarco : @elpme10 In realtà una versione rimodernata e presentata da Ilary Blasi fu fatta, ma non ebbe successo e fu cancellata. - EsportsWebit : FIFA22, cancellata la versione beta per fughe incontrollate di notizie -