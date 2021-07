Calciomercato Serie A LIVE | Onana verso l’Inter | il Napoli insiste per Emerson Palmieri

(Di venerdì 2 luglio 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. VENERDI 2 LUGLIO Juventus, niente aste per Locatelli (CLICCA QUI) Ilper(CLICCA QUI) Roma, intoppi per la cessione di ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Monza: in arrivo Valoti dalla Spal: Altra operazione con i ferraresi, dopo D'Alessandro… - lucasmingrino : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieC | #Modena, arriva #Pecini: sarà il capo scouting - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | #Modena, arriva #Pecini: sarà il capo scouting - cheTVfa : E inoltre: nuovi ingressi nel cast di #GangsOfLondon2, l’amatissima serie #GoodOmens rinnovata per una seconda stag… - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Frosinone: Haoudi firma fino al 2025: Il club giallazzurro ha ufficializzato l'italo-marocch… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Goal.com

Pagano invece 7,50 volte la posta giocata tre centrocampisti dellaA: si tratta di Rodrigo Bentancur, Nathan Nandez e Matias Vecino.Ma inB c'è tanto agonismo, ha avuto delle difficoltà dettate anche da degli infortuni che l'hanno condizionato all'inizio. Ci ha dato una grossa mano, ha fatto sei gol e il suo valore non è in ...Non solo Lovato e Zaccagni, il Milan ha apprezzato anche il rendimento di un altro calciatore dell'Hellas Verona: si tratta di Barak.L'ormai ex giocatore della Primavera biancoceleste ha firmato un contratto triennale con il club polacco che ha dato l'annuncio ufficiale.