Belgio-Italia | Martinez | “Tanta delusione e tristezza | loro hanno meritato di vincere”

"C'è Tanta delusione, Tanta tristezza. I miei giocatori non meritano di essere eliminati". Roberto Martinez, ct del Belgio, commenta così l'eliminazione per mano dell'Italia. "Oggi abbiamo giocato contro una squadra molto forte e i dettagli non sono andati a nostro favore – ammette – L'Italia ha fatto meglio nel primo tempo anche se abbiamo creato abbastanza occasioni nelle ripartenze, ma nella ripresa abbiamo cercato a tutti i costi il secondo gol che ci avrebbe dato la spinta per vincere la partita. Non sono deluso dall'atteggiamento dei ...

