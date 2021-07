Ascolti tv 1 luglio digital e pay: Berrettini fa meglio di Federer a Wimbledon. Bonan & co. preparano Italia-Belgio. Iris batte Tv8 di poco (Di venerdì 2 luglio 2021) Ascolti Tv native digitali free, gruppi: altre Rai 8,2% nell’intera giornata e 7,7% in prima serata; altre Mediaset 8,8% e 9,5%. Una giornata ed una serata senza calcio continentale giocato, quella di giovedì 1 luglio per la pay tv, con lo sport accesso sul tennis di Wimbledon, ieri a 108 spettatori complessivi sulla pay. Il miglior match è stato quello di Matteo Berrettini contro Botic Van De Zandschulp che ha avuto 128 mila spettatori, mentre il confronto tra Roger Federer e Richard Gasquet ne ha avuti 84 mila. Su SkySport Calciomercato l’Originale in seconda serata è calato a 108mila ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 2 luglio 2021)Tv nativei free, gruppi: altre Rai 8,2% nell’intera giornata e 7,7% in prima serata; altre Mediaset 8,8% e 9,5%. Una giornata ed una serata senza calcio continentale giocato, quella di giovedì 1per la pay tv, con lo sport accesso sul tennis di, ieri a 108 spettatori complessivi sulla pay. Il miglior match è stato quello di Matteocontro Botic Van De Zandschulp che ha avuto 128 mila spettatori, mentre il confronto tra Rogere Richard Gasquet ne ha avuti 84 mila. Su SkySport Calciomercato l’Originale in seconda serata è calato a 108mila ...

patrizia_rella : RT @CanyamanLe: ?? Ascolti della puntata di Giovedì 1° Luglio di #MrWrong #lezionidamore ? Share al 16,62% ?1.823.000 di Telespettatori… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 1 luglio 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - italiaserait : Ascolti Tv prima serata di ieri 1 Luglio 2021: ecco chi ha vinto - zazoomblog : Ascolti tv 1 luglio: Doc moscio ma Padre Pio non miracola Bocci. Cala un po’ Del Debbio in bilico tra Tajani e Salv… - emabrue : Ascolti tv 1 luglio: Doc moscio, ma Padre Pio non miracola Bocci. Cala un po’ Del Debbio, in bilico tra Tajani e Sa… -