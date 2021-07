Amici Aka7even, il gesto per Merlo a Battiti Live: la reazione della madre (Di venerdì 2 luglio 2021) Amici Il giovane cantante, appena uscito dal talent di Maria De Filippi, ha emozionato tutti dedicando un momento speciale al collega scomparso quasi un mese fa Pubblicato su 2 Luglio 2021 È trascorso quasi un mese dalla morte di Michele Merlo, che ha sconvolto tutti, e Aka7even ha deciso di dedicargli un emozionante momento. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi si è esibito nella serata di ieri sul palco di Battiti Live. Prendendo la palla al balzo, ha scelto di fare un gesto molto carino, di fronte al pubblico presente e alle telecamere, nei ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021)Il giovane cantante, appena uscito dal talent di Maria De Filippi, ha emozionato tutti dedicando un momento speciale al collega scomparso quasi un mese fa Pubblicato su 2 Luglio 2021 È trascorso quasi un mese dalla morte di Michele, che ha sconvolto tutti, eha deciso di dedicargli un emozionante momento. L’ex allievo didi Maria De Filippi si è esibito nella serata di ieri sul palco di. Prendendo la palla al balzo, ha scelto di fare unmolto carino, di fronte al pubblico presente e alle telecamere, nei ...

Advertising

cordone_alessia : RT @sophia23s1: E tanti complimenti a Luca, Max e John che pochissimi giorni dopo la fine di Amici si sono subito messi al lavoro per sforn… - MENUETTOit : #Food e #Music: Amici, Rosa e Martina: imbarazzo al karaoke sui brani degli ex Deddy e Aka7even - amati_89 : RT @sophia23s1: “È stata una scelta collettiva perché l’album rappresenta totalmente me stesso, il percorso pre e post Amici” #akaxbattiti… - amati_89 : RT @sophia23s1: E tanti complimenti a Luca, Max e John che pochissimi giorni dopo la fine di Amici si sono subito messi al lavoro per sforn… - ANNARITASIFO17 : RT @sophia23s1: E tanti complimenti a Luca, Max e John che pochissimi giorni dopo la fine di Amici si sono subito messi al lavoro per sforn… -