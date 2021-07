Afragola in lacrime per la morte di Margot | aveva 47 anni | oggi i funerali

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 2 luglio 2021) C’è ancora incredulità per ladella nota tiktokerconquistato il popolo del web con i suoi video divertenti postati sui social., all’anagrafe Gennaro Albuzzi,47ed è morta dopo il ricovero in ospedale. Nei giorni scorsiaccusa un malore, forse un infarto, che non gli ha lasciato scampo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.