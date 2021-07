William e Harry, i principi riuniti per l'inaugurazione della statua in onore di Lady D. (Di giovedì 1 luglio 2021) Un gesto fatto a quattro mani per scoprire la statua dal grande panno verde che la copriva. Così principi William e Harry hanno suggellato la cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 luglio 2021) Un gesto fatto a quattro mani per scoprire ladal grande panno verde che la copriva. Cosìhanno suggellato la cerimonia didel monumento dedicato alla ...

Advertising

RaiNews : Fianco a fianco, il principe William e il fratello Harry hanno inaugurato la statua in memoria della madre… - rtl1025 : ?? Oggi #LadyD avrebbe compiuto 60 anni. Per l’occasione i suoi figli, #Harry e #William, si riuniranno per inaugu… - HuffPostItalia : William e Harry di nuovo insieme per l'inaugurazione della statua di Lady D: 'Hanno parlato di Euro2020' - Tele_Visionaro : RT @FrancoScarsell2: Oggi Lady Diana, avrebbe compiuto 60 anni. Nel giardino di Kensington, dopo mesi di tensioni tra i figli, i principi W… - paologdmara : Vanity Fair Italia: William e Harry, finalmente insieme davanti alla statua di mamma Diana. -