Usa: ondata caldo causa 63 morti in Oregon (Di giovedì 1 luglio 2021) L'ondata di caldo che si è abbattuta sugli Stati Uniti ha causato almeno 63 morti in Oregon. Lo riportano i media americani. A New York, il sindaco Bill de Blasio ha chiesto di ridurre il consumo di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 1 luglio 2021) L'diche si è abbattuta sugli Stati Uniti hato almeno 63in. Lo riportano i media americani. A New York, il sindaco Bill de Blasio ha chiesto di ridurre il consumo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa ondata Centinaia di morti in Canada, vittime dell'ondata di calore E' di ormai centinaia di vittime il bilancio dell'anomala ondata di calore che ha investito la British Columbia, la provincia nel Sud Ovest del Canada ... In Usa e' allarme siccità lungo tutta la costa ...

Usa: ondata caldo causa 63 morti in Oregon Anche la Grande Mela è alle prese con un'ondata di caldo che ha fatto schizzare la temperatura percepita a più di 41 gradi. .

Usa: ondata caldo causa 63 morti in Oregon - Ultima Ora Agenzia ANSA Usa: ondata caldo causa 63 morti in Oregon L'ondata di caldo che si è abbattuta sugli Stati Uniti ha causato almeno 63 morti in Oregon. Lo riportano i media americani. A New York, il sindaco Bill de Blasio ha chiesto di ridurre il consumo di e ...

Caldo record a New York. De Blasio: “Riducete consumi o sarà blackout” Caldo record anche a New York e oltre al pericolo per la salute che produce questa ondata di calore straordinaria c'è anche il pericolo di sovraccarico di ...

