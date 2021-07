Uomini e donne, fan scioccati: ex tronista indagato per infiltrazione mafiosa (Di giovedì 1 luglio 2021) Daniele Interrante, l’ex tronista di Uomini e donne è indagato per infiltrazione della ‘ndrangheta in Piemonte Uomini e donneNelle ultime ore, in rete sta circolando una notizia che ha scioccato tutti gli amanti di Uomini e donne. Pare, infatti, che l’ex tronista del trono classico, Daniele Interrante sia stato iscritto nel registro degli indagati per infiltrazione della ndrangheta in Piemonte, nell’inchiesta Carminius. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo. Ex ... Leggi su formatonews (Di giovedì 1 luglio 2021) Daniele Interrante, l’exdiperdella ‘ndrangheta in PiemonteNelle ultime ore, in rete sta circolando una notizia che ha scioccato tutti gli amanti di. Pare, infatti, che l’exdel trono classico, Daniele Interrante sia stato iscritto nel registro degli indagati perdella ndrangheta in Piemonte, nell’inchiesta Carminius. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo. Ex ...

