Ucraina-Inghilterra, Uefa: "Nulli i biglietti venduti ai residenti in Gb" (Di giovedì 1 luglio 2021) I biglietti per il quarto di finale di Euro 2020 Ucraina-Inghilterra – in programma il 3 luglio allo Stadio Olimpico di Roma – venduti ai residenti in Gran Bretagna a partire dalla mezzanotte del 28 giugno saranno considerati Nulli. Lo ha deciso l'Uefa in seguito alle preoccupazioni per il diffondersi della variante delta nel Regno unito. In pratica tutti i biglietti messi in vendita dopo l'ottavo di finale che l'Inghilterra ha vinto contro la Germania. Del resto, che non ci sarebbero state deroghe rispetto all'imposizione di una ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Iper il quarto di finale di Euro 2020– in programma il 3 luglio allo Stadio Olimpico di Roma –aiin Gran Bretagna a partire dalla mezzanotte del 28 giugno saranno considerati. Lo ha deciso l'in seguito alle preoccupazioni per il diffondersi della variante delta nel Regno unito. In pratica tutti imessi in vendita dopo l'ottavo di finale che l'ha vinto contro la Germania. Del resto, che non ci sarebbero state deroghe rispetto all'imposizione di una ...

