Titolare Phi Beach | ”Governo sia chiaro o mi trasformo in ristorante ‘danzante”’

(Di giovedì 1 luglio 2021) “Hanno ancora posticipato la riapertura delle discoteche? I lfaccia chiarezza: hanno deciso di posticipare la riapertura o di non riaprirle proprio? Io aspetto fino a domenica e poi faccio come gli altri e miin‘danzante”’. Così all’Adnkronos Luciano Guidi, il proprietario del ‘Phi’, noto locale della Costa Smeralda. Per Guidi la situazione ”ormai è diventata grottesca”, in particolare l’ipotesi dei ristori: ”Devono capire che siamo aziende italiane -sottolinea- io pago stipendi e contributi e non intendo prendere nessun ristoro per poi ridarlo indietro magari per qualche multa stupida. ...