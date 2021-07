Terrore a Castellammare | violenta esplosione sventra commissariato | ci sono feriti

(Di giovedì 1 luglio 2021) È di pochissimi minuti la notizia di un’avvenuta all’interno dei locali deldi polizia didi Stabia. Dalle primissime testimonianze per ci sarebbero diversi. Le cause dell’si potrebbero associare ad un malfunzionamento di una caldaia, ma al momento è tutto in fase di accertamento.alL’onda d’urto è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Esplosione al commissariato di Castellammare, diversi feriti dopo la deflagrazione avvenuta nel pomeriggio dell'1 luglio ...CASTELLAMMARE DI STABIA – Paura poco fa al primo piano del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia, in via De Gasperi. Come riportato da Metropolisweb.it, la deflagrazione ha distrutto par ...