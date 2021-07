Svizzera-Spagna, Luis Enrique: “Sarà una partita molto difficile, hanno un grande organico” (Di giovedì 1 luglio 2021) Il commissario della Spagna, Luis Enrique, alla vigilia del match contro la Svizzera valevole per i quarti di finale di Euro 2020, ha parlato in conferenza stampa: “Con la Svizzera Sarà una partita molto difficile. Come organico è una delle migliori squadre dell’Europeo, per come pressano e per come attaccano. Nella partita contro la Croazia siamo stati superiori ma ci siamo complicati la via da soli. In genere siamo tra le migliori squadre in circolazione a livello difensivo. Se ho visto un team migliore ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Il commissario della, alla vigilia del match contro lavalevole per i quarti di finale di Euro 2020, ha parlato in conferenza stampa: “Con launa. Comeè una delle migliori squadre dell’Europeo, per come pressano e per come attaccano. Nellacontro la Croazia siamo stati superiori ma ci siamo complicati la via da soli. In genere siamo tra le migliori squadre in circolazione a livello difensivo. Se ho visto un team migliore ...

