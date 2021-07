Spazio, Esa lancia altri 3 nanosatelliti. In volo con SpaceX (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - lanciati dall'Agenzia Spaziale Europea con un Falcon 9 di SpaceX altri 3 nanosatelliti per il monitoraggio del clima, del traffico di navi e aerei e per potenziare l'IoT. I tre nanosatelliti - che rientrano negli obiettivi Esa per rilanciare l'industria spaziale europea, promuovere l'innovazione e creare posti di lavoro - sono parte del Pioneer Partnership Programme dell'Esa, con il supporto dell'Agenzia spaziale britannica, che mira a stimolare l'imprenditorialità aiutando aziende relativamente piccole a dimostrare come le nuove e avanzate tecnologie di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) -ti dall'Agenzia Spaziale Europea con un Falcon 9 diper il monitoraggio del clima, del traffico di navi e aerei e per potenziare l'IoT. I tre- che rientrano negli obiettivi Esa per rire l'industria spaziale europea, promuovere l'innovazione e creare posti di lavoro - sono parte del Pioneer Partnership Programme dell'Esa, con il supporto dell'Agenzia spaziale britannica, che mira a stimolare l'imprenditorialità aiutando aziende relativamente piccole a dimostrare come le nuove e avanzate tecnologie di ...

