Spari e speronamento, l'attacco libico al barcone dei migranti (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Prima gli Spari contro il barcone, poi l'inseguimento e i tentativi di speronarli. Seabird, il velivolo di Sea Watch, ha filmato il tentativo di intercettazione di oltre una quarantina di migranti avvenuto ieri nella Sar di Malta. Nel filmato, della durata di circa cinque minuti e mezzo, del quale uno stralcio è stato pubblicato su Twitter, si puo' osservare "la motovedetta Ras Jadir, una delle quattro donate dall'Italia alla cosiddetta Guardia costiera libica", spiega Sea Watch, non farsi alcun scrupolo nell'approccio violento al barcone dei migranti, contro i quali i libici lanciano anche diversi ...

