Sarri | spuntano sorprendenti confessioni | “Mi diceva cogl… in faccia”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Maurizioè un allenatore dai modi burberi. Nel corso degli anni, il tecnico campano ha diviso l’atteggiamento nei suoi confronti proprio per questo aspetto: da un lato c’è chi ne apprezza il suo carattere ruspante, dall’altro invece che non ne condivide l’atteggiamento. Di sicuro, l’allenatore napoletano non cambierà i suoi modi di fare neppure Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sarri spuntano

SerieANews

Questi gli indizi pubblicati dalla società biancoceleste: Tra l'altro, Alfredo Pedullà ha dato la cosa per fatta mentre Gianluca Di Marzio ha pubblicato la prima foto dicome nuovo allenatore ..., però, ha posto una richiesta al club: la garanzia che gli vengano assicurati cinque titolari, per poter portare a Roma il suo gioco 4 - 3 - 3. Tra i nomi proposti dal tecnicoquelli ...Il Milan lo ha messo nel mirino, in Premier piace soprattutto a Liverpool, Tottenham e Leicester. Adesso alla lista delle pretendenti a Domenico Berardi va aggiunta a tutti gli effetti anche la Lazio.Calciomercato Inter, Bellerin e Sergi Roberto in primo piano per la fascia, ma parla l'agente di Van Aanholt. Spunta una suggesione Kessié nel 2022.