(Di giovedì 1 luglio 2021) di Attilio Runello. Il grave episodio avvenuto l’anno scorso nel carcere di Maria Capua a Vetere dove dei detenuti sono stati picchiati e 52 secondìni sono sotto inchiesta della magistratura riporta alla ribalta la situazione dellein Italia. Circa 220 sono gli istituti penitenziari in Italia con una situazione digeneralizzata. Anche il

Advertising

freeskipperIT : Quaranta carceri mai utilizzate e il sovraffollamento degli altri istituti! -

Ultime Notizie dalla rete : Quaranta carceri

Corriere TV

..., uffici, negozi, commercio e iniziative imprenditoriali. Ma di Ulisse ce ne fu uno solo, ... Ulisse fu un Enrico, a Polla un Gerardo Ritorto , a Teggiano un Antonio Innamorato e un ...minuti intensi, il mantenimento di una promessa, fatta a fine 2019, quando don Antonio ... Non sono più attuali leminorili: i ragazzi che sbagliano devono poter essere affidati a centri ...Lettera aperta alla redazione di Franco Iorio. Ci vorrebbe un Ulisse per il Vallo di Diano… Che sta diventando la nostra Itaca, da tempo incredibilmente perduta e mai più ritrovata. Ogni tanto a Sala ...Il fondatore di Exodus racconta la visita alla sua comunità milanese del capo dello Stato per i suoi 90 anni: "Una grande umanità, alla fine mi ha confidato: avevo bisogno anch'io di stare con questi ...