MKS Instruments compra Atotech per 5 | 1 miliardi | titoli non festeggiano

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muove verso il basso, con una flessione dell’1,19%. MKSha annunciato l’acquisto del gruppo chimico per circa 5,1di dollari. L’offerta prevede 16,20 dollari per azione cash ed il resto in azioni MKS. L’analisi settimanale del titolo rispetto all’S&P-500 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta ...

Si muove verso il basso Atotech , con una flessione dell'1,19%.ha annunciato l'acquisto del gruppo chimico per circa 5,1 miliardi di dollari. L'offerta prevede 16,20 dollari per azione cash ed il resto in azioni. L'analisi settimanale del ...... Bronkhorst High - Tech, Brooks Instrument, Dwyer, Hitachi Metals, Ltd., Horiba, Ltd.,MKS Instruments, Sierra, among others. These industry leaders are continuously involved ...