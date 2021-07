Mancini: ”Belgio? Migliore squadra in Europa insieme alla Francia” (Di giovedì 1 luglio 2021) Mancini: “Pochi dubbi di formazione, rispetto per il Belgio, dovremo fare il nostro gioco, cercheremo di vincerla” L’avventura dell’Italia a Euro2020 prosegue e domani, in un match valido per i quarti di finale della competizione continentale, affronterà il Belgio. Roberto Mancini, c.t. della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Queste le sue parole: SULLA FORMAZIONE DELL’ITALIA CONTRO IL Belgio “Dubbi di formazione? Dubbi pochi. Dobbiamo fare delle scelte ma siamo già indirizzati abbastanza bene. Poi aspettiamo domani, vediamo le condizioni fisiche di ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 1 luglio 2021): “Pochi dubbi di formazione, rispetto per il, dovremo fare il nostro gioco, cercheremo di vincerla” L’avventura dell’Italia a Euro2020 prosegue e domani, in un match valido per i quarti di finale della competizione continentale, affronterà il. Roberto, c.t. della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Queste le sue parole: SULLA FORMAZIONE DELL’ITALIA CONTRO IL“Dubbi di formazione? Dubbi pochi. Dobbiamo fare delle scelte ma siamo già indirizzati abbastanza bene. Poi aspettiamo domani, vediamo le condizioni fisiche di ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? #Mancini: “Faremo la nostra partita, sapendo di affrontare la migliore squadra in Europa insieme… - DiMarzio : #Euro2020 #ITA | La conferenza stampa di #Mancini - DiMarzio : #Euro2020 | Gli effetti della pandemia sul lavoro dei CT, l'#ITA di Mancini, il #BEL di Lukaku e i suoi pronostici:… - vivereitalia : Mancini 'Belgio al top in Europa ma noi vogliamo vincere' - LazionewsEu : #Mancini: “Ho grande rispetto per il #Belgio, dovremo fare il nostro gioco” #sslazio #forzalazio #EURO2020… -