L’infiorata di Noto per rianimare via della Spiga (offre Hines) (Di giovedì 1 luglio 2021) L’infiorata di Noto che si volge ogni anno nella terza domenica di maggio, quando il centro storico della perla del barocco siracusano viene letteralmente tappezzato di mosaici fatti di fiori coloratissimi, è uno degli eventi più spettacolari della Sicilia. Mario Abbadessa, country manager per l’Italia del gruppo Hines, deve aver pensato, da uomo del sud, che non c’era nulla di più efficace per rilanciare l’immagine di una strada prestigiosa come via della Spiga, reduce triste e, diciamolo, impoverita da un anno e mezzo di lockdown a singhiozzi. Per gli americani il ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 luglio 2021)diche si volge ogni anno nella terza domenica di maggio, quando il centro storicoperla del barocco siracusano viene letteralmente tappezzato di mosaici fatti di fiori coloratissimi, è uno degli eventi più spettacolariSicilia. Mario Abbadessa, country manager per l’Italia del gruppo, deve aver pensato, da uomo del sud, che non c’era nulla di più efficace per rilanciare l’immagine di una strada prestigiosa come via, reduce triste e, diciamolo, impoverita da un anno e mezzo di lockdown a singhiozzi. Per gli americani il ...

