Juventus | Cherubini | «Nessun segnale per una cessione di Ronaldo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 luglio 2021) Federicosi presenta in conferenza stampa: ecco le parole del nuovo responsabile del mercato in casaFederico, nella conferenza stampa di presentazione, ha parlato di Cristiano. Le sue parole.– «Non abbiamo avutoda lui per un trasferimento. Edalla. Nella scorsa stagione è sceso in campo 44 volte segnando 36 gol. I numeri non dicono sempre la verità ma siamo contentissimo che quandoavrà finito il periodo di ...