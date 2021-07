Juan Jesus | Sono rimasto a Roma per la mia famiglia Potevo dare di più

Advertising

emmanuelap : RT @Dio: Gli Europei mi hanno fatto scoprire Federico Chiesa, il mio nuovo idolo calcistico dopo Juan Jesus. Cioè, dai, si chiama pure FEDE… - giulia_mizzoni : RT @ReteSport: ESCLUSIVA - #JuanJesus: “Sono sempre rimasto per la mia famiglia. Volevo aiutare la Roma” - VoceGiallorossa : ?? Juan Jesus: 'Sarò sempre un tifoso della @OfficialASRoma, ho trascorso cinque anni bellissimi' #ASRoma - patricelumumb19 : RT @LAROMA24: Juan Jesus: 'Mi dispiace tanto andare via, ma il calcio è così. Sarò sempre un tifoso della Roma' #AsRoma - pavisa1401 : RT @Dio: Gli Europei mi hanno fatto scoprire Federico Chiesa, il mio nuovo idolo calcistico dopo Juan Jesus. Cioè, dai, si chiama pure FEDE… -

Ultime Notizie dalla rete : Juan Jesus

ROMA -, svincolato dalla Roma dall'1 luglio, è intervenuto ai microfoni di Rete Sport raccontando dei suoi cinque anni vissuti in giallorosso: "Ho sempre dimostrato quello che mi veniva dal cuore,...Ancora nessuna operazione conclusa (se non gli svincolati Mirante,, Bruno Peres e Farelli che... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonatiLe parole dell'ex giallorosso: "Quando finiamo di giocare a calcio rimaniamo persone, quello che lascio ai ragazzi e alla mia famiglia è quello che sono e non quello che ho vinto" ...Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Retesport 104.2 L’ex difensore giallorosso è intervenuto ai microfoni dell’emittente romana. Ecco le sue parole: “Tante persone mi hanno chiesto perché non son ...