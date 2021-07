Euro 2020, la UEFA conferma le Final Four a Wembley: «Le partite si svolgeranno come da programma» (Di giovedì 1 luglio 2021) Nonostante l’aumento dei contagi da Covid-19, la UEFA conferma nuovamente lo svolgimento di semiFinali e Finale di Euro 2020 a Wembley La UEFA resta ferma sulle proprio posizioni e conferma ancora una volta lo svolgimento di semiFinali e Finale di Euro 2020 a Wembley. L’annuncio è arrivato questa mattina tramite un comunicato ufficiale. COMUNICATO – «Tutte le rimanenti partite di Euro 2020 si ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Nonostante l’aumento dei contagi da Covid-19, lanuovamente lo svolgimento di semii ee diLaresta ferma sulle proprio posizioni eancora una volta lo svolgimento di semii ee di. L’annuncio è arrivato questa mattina tramite un comunicato ufficiale. COMUNICATO – «Tutte le rimanentidisi ...

