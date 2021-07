Essere Leonardo Spinazzola: l’uomo più veloce dell’Europeo e l’ambiente Roma dopo il peregrinare tra prestiti in mezza Italia (Di giovedì 1 luglio 2021) All’inizio sembrava soltanto una suggestione letteraria. Poi, con il passare del tempo, si è trasformata in norma consuetudinaria, in legge ferrea. Ogni grande torneo internazionale ha bisogno della sua stella a sorpresa, di un soldato semplice pronto a cucirsi sulla divisa i gradi di generale. È il gregario che si conquista il ruolo di leader, anzi, che si trasforma in eroe. La sua faccia stralunata dall’incredulità diventa icona, immagine pronta per Essere stampata su t-shirt, sentimento capace di cucire insieme tutta una nazione. Un ruolo che in questo Euro 2020 posticipato è toccato a Leonardo Spinazzola. Lì dove c’era Fabio Grosso, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) All’inizio sembrava soltanto una suggestione letteraria. Poi, con il passare del tempo, si è trasformata in norma consuetudinaria, in legge ferrea. Ogni grande torneo internazionale ha bisogno della sua stella a sorpresa, di un soldato semplice pronto a cucirsi sulla divisa i gradi di generale. È il gregario che si conquista il ruolo di leader, anzi, che si trasforma in eroe. La sua faccia stralunata dall’incredulità diventa icona, immagine pronta perstampata su t-shirt, sentimento capace di cucire insieme tutta una nazione. Un ruolo che in questo Euro 2020 posticipato è toccato a. Lì dove c’era Fabio Grosso, in ...

Advertising

__LittleSun : @gioremo98 - Si completano a vicenda. Questa magia è accompagnata da una canzone bellissima di Leonardo 'Giulia Do… - ALFREDOMARIOTT1 : RT @Univa_Stampa: I ragazzi devono essere consapevoli. E' l'idea dietro al percorso del Ponti di Gallarate dedicato agli insegnanti per or… - five_stelle : @funkbit85 @007Vincentxxx @beppe_grillo Non si può essere tutto nella vita, di Leonardo da Vinci sono personaggi un… - AnfetaMilan : Madre de Dios. Cosa potremmo essere se al posto di Leonardo ci fosse stato un normodotato - fabiogiglietto : RT @Gi_hades: Felice di aver ricevuto il volume L'illusione della scelta. Come si manipola l'opinione pubblica in Italia @LuissLUP con un c… -