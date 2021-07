Elisa Isoardi e un nuovo programma Mediaset? Berlusconi dice no (Di giovedì 1 luglio 2021) Quando Elisa Isoardi ha deciso di partecipare all’Isola dei famosi, abbiamo tutti inevitabilmente pensato che per dire si, al secondo reality in meno di due mesi, dopo la fine di Ballando con le stelle, ci sarebbe stato ben altro una volta terminata l’avventura honduregna. Abbiamo tutti pensato ascoltando anche le parole di Elisa Isoardi, nelle sue interviste per Verissimo ad esempio, che per lei si sarebbe aperte le porte di Mediaset. Non che lo abbia mai detto sia chiaro, ma si leggeva questa volontà di ricominciare altrove, lontano da una azienda nella quale non sembrava esserci più posto per lei. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 luglio 2021) Quandoha deciso di partecipare all’Isola dei famosi, abbiamo tutti inevitabilmente pensato che per dire si, al secondo reality in meno di due mesi, dopo la fine di Ballando con le stelle, ci sarebbe stato ben altro una volta terminata l’avventura honduregna. Abbiamo tutti pensato ascoltando anche le parole di, nelle sue interviste per Verissimo ad esempio, che per lei si sarebbe aperte le porte di. Non che lo abbia mai detto sia chiaro, ma si leggeva questa volontà di ricominciare altrove, lontano da una azienda nella quale non sembrava esserci più posto per lei. ...

