(Di giovedì 1 luglio 2021) La maggior parte deiè costituita da iracheni, iraniani, in massima parte di etnia curda, egiziani oltre che, in misura minore, siriani, marocchini e afghani L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Crotone: 179 migranti arrivano in barca a vela, continua l’invasione - mlpedo1 : RT @liliaragnar: Guardia di Finanza traghetta 179 migranti nel porto di #Crotone che bravi!!!?? - ilmagoditwit : RT @ImolaOggi: Guardia di Finanza traghetta 179 migranti nel porto di Crotone - adrianobusolin : RT @liliaragnar: Guardia di Finanza traghetta 179 migranti nel porto di #Crotone che bravi!!!?? - Mario48440912 : RT @liliaragnar: Guardia di Finanza traghetta 179 migranti nel porto di #Crotone che bravi!!!?? -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone 179

CN24TV

...intercettato anche al largo delle coste joniche calabresi due imbarcazioni a vela con a bordo... Le due imbarcazioni, intercettate ieri pomeriggio, erano dirette verso le coste di. La ...Dahanno preso il mare in successione tre unità navali, integrate da una vedetta proveniente da Corigliano - Rossano. Le due barche a vela, i classici yacht monoalbero di dimensioni medie ...La maggior parte dei migranti è costituita da iracheni, iraniani, in massima parte di etnia curda, egiziani oltre che, in misura minore, siriani, marocchini e afghani clandestini barca vela ...Il Tribunale di Crotone, presieduto dal giudice Massimo Forciniti, Elvezia Cordasco e Ersilia Carlucci a latere, ha condannato a 8 anni e 2 mesi l' ex ...