Cremona | scontro tra una betoniera e una moto | un morto

(Di giovedì 1 luglio 2021) Violentofrontale, a Soncino, in provincia di, tra unae unaun 55enne (Pixabay )Incidente mortale a Soncino, piccolo centro in provincia di: tragicotra unae unacicletta. Sul luogo del sinistro, in via Bergamo, sono prontamente arrivati i soccorsi: vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce verde di Soncino, e un’automedica; vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, alzatosi in volo da Milano. Purtroppo, troppo gravi le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cremona scontro

Cremonaoggi

SONCINO - Sul posto, in via Bergamo, sono arrivati immediati i soccorsi, vigili del fuoco, ambulanza, automedica e persino l'elisoccorso da Milano. Troppo gravi, però, le conseguenze dellotra veicoli, una betoniera e una motocicletta: vittima il motociclista che si è scontrato frontalmente col mezzo pesante. Rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri di Soncino e Romanengo.Lucaha appena concluso la sua ultima stagione da calciatore ed è pronto a tuffarsi in una ... Ma poi lodiretto con il Matelica con la rimonta nella ripresa o anche il gol di Ferrante ...Violento scontro frontale, a Soncino, in provincia di Cremona, tra una betoniera e una moto: morto un 55enne Incidente mortale a Soncino, piccolo centro in provincia di Cremona: tragico scontro tra un ...Le opposizioni scettiche e la maggioranza che fa quadrato sulla proposta dell’assessore de Franco. Tutto come da programma nella commissione consiliare V dove si è trattato il tema del ripristino dell ...