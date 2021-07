Commisso su Gattuso | “Nostra la decisione di non depositare il contratto”

Advertising

ForzAzzurri1926 : DICHIARAZIONI CLAMOROSE TUTTA LE VERITA' SUL CASO GATTUSO, IL PRESIDENTE ROMPE IL SILENZIO. ECCO COSA E' SUCCESSO D… - CalamaiLuca : Commisso ha ragione nel sottolineare che nella Vicenda Oliveira il procuratore Mendes rappresentava Porto giocatore… - TuttoMercatoWeb : Commisso attacca: 'Mendes rappresentava Sergio Oliveira, il Porto e Gattuso. Non è accettabile' - HCE__ : RT @SaraMeini: #Fiorentina #Commisso da Ny: '#Italiano scelta condivisa, la sua volontà di essere il nostro allenatore ci ha inorgoglito. #… - SaraMeini : #Fiorentina #Commisso da Ny: '#Italiano scelta condivisa, la sua volontà di essere il nostro allenatore ci ha inorg… -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso Gattuso

...a Pradè) è riuscita a portare Italiano e il suo staff a Firenze dopo la patata bollente ''. ... Se poi a qualcuno non piace che Roccometta ai vertici di una sua società un uomo di cui si ...Per Rocco, dopo la granae qualche passo falso, era fondamentale chiudere rapidamente con il nuovo tecnico. Toccherà a lui rialzare il morale in una piazza, come quella di Firenze, ...Commisso torna a parlare della vicenda Gattuso Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai canali social ufficiali della società viola, ...Rocco Commisso è tornato a parlare dall'America: "Sono al lavoro, qui in America si lavora, in vacanza andiamo poco. Italiano? Voglio dare il beneventuo a Vincenzo, ci ho parlato ...