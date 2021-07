Che fine ha fatto Vittorio Marsiglia?: L’attore e “maggiordomo” di Corrado (Di giovedì 1 luglio 2021) Attore di teatro e di televisione, Vittorio Marsiglia è diventato celebre per il suo ruolo di “maggiordomo” di Corrado nella trasmissione “Il Pranzo è Servito”. Vittorio Marsiglia (Wikipedia)Da quando, su Rai Uno con Flavio Insinna, è iniziato il remake del programma “Il Pranzo è Servito”, in molti si chiedono che fine hanno fatto i vecchi protagonisti del programma televisivo che ha tenuto incollate davanti la televisione migliaia di persone negli anni Ottanta. Tra i personaggi di spicco, che hanno contribuito al successo della ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 luglio 2021) Attore di teatro e di televisione,è diventato celebre per il suo ruolo di “” dinella trasmissione “Il Pranzo è Servito”.(Wikipedia)Da quando, su Rai Uno con Flavio Insinna, è iniziato il remake del programma “Il Pranzo è Servito”, in molti si chiedono chehannoi vecchi protagonisti del programma televisivo che ha tenuto incollate davanti la televisione migliaia di persone negli anni Ottanta. Tra i personaggi di spicco, che hanno contribuito al successo della ...

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Super Cashback, la classifica è chiusa: chi avrà i 1500 euro Sono loro che avranno diritto ai 1500 euro del Super Cashback . Non si tratta solo della fine del primo semestre del programma Cashback e Super Cashback voluto dal governo Conte, ma della fine dell'...

M5S, oltre cento eletti con Conte. Di Maio tenta l'ultima mediazione La suggestione che la rottura non sia poi così scontata comincia a circolare alla fine di una giornata drammatica, ruotata attorno alla parola "scissione". Per sei eterni minuti Giuseppe Conte e le ...

Che fine ha fatto il podcast di Meghan Markle e del principe... AMICA - La rivista moda donna Tra sei anni via le gabbie dagli allevamenti Lo ha annunciato la Commissione europea. Oggi il 70% degli antibiotici venduti in Italia viene destinato agli animali ...

Blocco licenziamenti: ecco le nuove regole Pubblicato il decreto con la proroga lo stop ai licenziamenti per solo tessile abbligliamento pelletteria Vediamo come e fino a quando.

