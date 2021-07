Capello | «In campo vanno i giocatori | non i tecnici Per vincere non bastano gli schemi | serve qualità»

(Di giovedì 1 luglio 2021) Su La Stampa, Paolo Brusorio intervista Fabio. Il tema è l’Europeo, e la partita tra Belgio e Italia.commenta l’esclusione della Francia. «Cominciamo dalla Francia. Hanno pagato la loro spocchia, sentirsi fin dall’inizio i favoriti. Così hanno finito per non giocare mai di squadra convinti che i singoli prima o poi avrebbero risolto la partita. O i problemi». Su Mbappé, che ha sbagliato l’ultimo rigore decretando l’eliminazione: «Piano a tirargli la croce addosso. Mbappè non ha fatto bene, ma lui è il terminale di un gruppo che non ha mai dimostrato di essere squadra». Buono il giudizio sul Portogallo. «È la squadra che mi è piaciuta di ...

Ricchissima la pattuglia savonese in. Partendo dalla difesa ecco Daniele Bolcano , ... Gabriele Gervasi e del suo vice Paolo Mazzieri , il preparatore dei portieri Davide, lo ...Gli azzurri s'inginocchieranno suldi gioco prima dell'inizio del match col Belgio , venerdì sera. La Nazionale di Roberto ... Secondo Fabio: "Non sono per gli obblighi, ma per le libertà. ...Si entra nella fase calda e Fabio Capello è curioso di sapere come andrà a finire questo Europeo. Con quello che è successo finora è inutile e soprattutto rischioso lanciarsi in pronostici e poi un al ...L'ex tecnico di Milan e Juventus tra le altre si è concentrato in maniera particolare sul quarto di finale che coinvolgerà Italia e Belgio ...