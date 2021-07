Caos M5S | Massimo Boldi si schiera con Grillo | “È un amico Sa quello che fa”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Da comico a comico, chi più chi meno impegnato in politica (con esiti molto diversi), ancheinterviene nella diatriba tra il Garante del Movimento Cinque Stelle, Beppe, e l’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,ndosi nettamente a favore del fondatore dei pentastellati. “Io sono undi Beppe. E sono nella condizione di capire che non è certo una persona sciocca”, dichiaraad Adnkronos, tornando sullo scontro andato in scena negli ultimi giorni in seno al M5S. “È una persona che sa quel che vuole”. Non nuovo a ...

Advertising

petergomezblog : M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - fattoquotidiano : Caos M5s, in Parlamento è iniziata la conta: ecco chi è pronto a seguire Giuseppe Conte e chi vuole restare con Bep… - fattoquotidiano : Caos M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - paolorm2012 : Caos M5s, un’ora di colloquio tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte a casa dell’ex premier - Herbert403 : Qui leggo che al Senato l'80% dei senatori M5s è pronto a lasciare Grillo per seguire Conte, se dovesse fondare nuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos M5S

Romano Prodi/ "Primarie Pd? Un miracolo! Ora convergere sull'agenda con il" ROMANO PRODI: '... Prodi scatena ilalle primarie Pd a Bologna/ Isabella Conti: "Mi ha ferita"Leggi Anche, i senatori uniti in assemblea: 'Condividere il nuovo statuto ma no al voto su Rousseau. Ancora possibile una mediazione' Se a Palazzo Madama circa l'80% degli eletti sono a ...CHIUSI - Il terremoto all'interno del Movimento 5 Stelle a livello nazionale può avere ripercussioni anche in periferia, soprattutto ...“Io sono un amico di Beppe Grillo. E sono nella condizione di capire che non è certo una persona sciocca”, dichiara Boldi ad Adnkronos, tornando sullo scontro andato in scena negli ultimi giorni in se ...