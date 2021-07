CANALE 5: TORNA LA TALPA, CONFERMATE TATANGELO E TOFFANIN DI DOMENICA, SPECIALI CON ZANICCHI E HUNZIKER (Di giovedì 1 luglio 2021) La programmazione Mediaset si completa con importanti novità annunciate direttamente da Pier Silvio Berlusconi, a partire dalla DOMENICA pomeriggio che vede l’ufficializzazione del ticket Scene da un Matrimonio con Anna TATANGELO e Verissimo con Silvia TOFFANIN, che continuerà a condurre anche la versione classica del sabato pomeriggio. Questo per 8-10 puntate. “Successivamente proveremo altre cose”. Di seguito ecco la programmazione non solo autunnale ma della stagione 2021-2022 di CANALE 5. DOMENICA: Scherzi a Parte / All Together Now / La DOMENICA del Villaggio (da gennaio, forse con ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 1 luglio 2021) La programmazione Mediaset si completa con importanti novità annunciate direttamente da Pier Silvio Berlusconi, a partire dallapomeriggio che vede l’ufficializzazione del ticket Scene da un Matrimonio con Annae Verissimo con Silvia, che continuerà a condurre anche la versione classica del sabato pomeriggio. Questo per 8-10 puntate. “Successivamente proveremo altre cose”. Di seguito ecco la programmazione non solo autunnale ma della stagione 2021-2022 di5.: Scherzi a Parte / All Together Now / Ladel Villaggio (da gennaio, forse con ...

Advertising

TemptationITA : Grazie per essere stati con noi ?? #TemptationIsland torna LUNEDÌ 5 luglio in prima serata su Canale 5! Buonanotte ?? - mistermettiu : Palinsesti Mediaset: #latalpa torna su Canale 5 nel 2022. - andreapalazzo2 : RT @bubinoblog: CANALE 5: TORNA LA TALPA, CONFERMATE TATANGELO E TOFFANIN DI DOMENICA, SPECIALI CON ZANICCHI E HUNZIKER - bubinoblog : CANALE 5: TORNA LA TALPA, CONFERMATE TATANGELO E TOFFANIN DI DOMENICA, SPECIALI CON ZANICCHI E HUNZIKER - Misteralextv : #latalpa torna su Canale 5 nel 2022! Grazie presidente @PBerluskony per aver ascoltato le nostre “pressanti” richi… -